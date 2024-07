Su Catania già il triplo della cenere rispetto all’anno scorso: cosa fare per smaltirla

L'emergenza

I quattro centri di raccolta individuati dal Comune

All’emergenza rifiuti, tra l’altro non ancora rientrata, da ieri si è aggiunta anche l’emergenza cenere vulcanica. «Ne è caduta il triplo rispetto all’anno scorso», quantifica l’assessore all’Ecologia, Salvo Tomarchio. In tutto il centro, ad esempio, ieri mattina la polvere sollevata da terra con la raccolta ancora in fase di avvio era ben visibile, oltre che fastidiosa. E pericolosa.

Tempo per ripulire

«Ci vorrà tempo per pulire – ammette Tomarchio – pian piano smaltiremo tutto, tenendo conto che la cenere è caduta in tutta la città». Ci vorranno certo più delle 48 ore di attenzione fissate dall’ordinanza di ieri mattina emanata dal sindaco Enrico Trantino, in cui, oltre alle prescrizione per cicli e motocicli, si punta l’attenzione sul piano per la pulizia di tutte le strade cittadine, dei tombini e delle caditoie, ma soprattutto alle modalità di smaltimento della cenere, che il Comune prevede possa essere ultimato entro lunedì. Si legge, infatti, l’indicazione ai cittadini di “depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni”.Più fattibile la modalità suggerita dal Consorzio Gema, ditta che si occupa della raccolta nel Lotto Centro: «La priorità – dicono – è la rimozione della cenere legata alla viabilità, come previsto dal piano di protezione civile. Stiamo pianificando con la Direzione Ecologia la raccolta straordinaria dei sacchi di cenere vulcanica dalla prossima settimana: al momento l’indicazione per gli utenti è quella di recarsi nei Ccr (centri comunali di raccolta) per conferire i sacchi».

I centri di raccolta