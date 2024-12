Taglia le gomme dell’auto del vicino ma la videosorveglianza riprende tutto: denunciato anziano di Adrano

vandalismo

Nei guai un uomo di 67 anni. Le indagini lampo della Polizia

Infastidito da un’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione decide di tagliare due gomme, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia per danneggiamento.

L’attività di indagine scaturisce dalla denuncia presentata dal proprietario del veicolo al Commissariato di Adrano. La vittima del danneggiamento ha raccontato ai poliziotti di aver parcheggiato l’auto la sera prima, nei pressi della sua abitazione, per poi andarla a riprendere l’indomani mattina prima di andare a lavoro; a quel punto l’amara sorpresa: due gomme erano state tagliate. Gli agenti hanno immediatamente effettuato una ricognizione del luogo ove i fatti sono avvenuti, acquisendo le registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dalla visione delle immagini i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’intera vicenda e a individuare il responsabile dell’azione, un 67enne, residente in un’abitazione prospiciente al luogo dove era parcheggiata l’autovettura danneggiata, che – a quanto pare – infastidito dalla presenza del veicolo avrebbe deciso di tagliare due pneumatici come monito per scoraggiare il proprietario a parcheggiare in futuro nello stesso punto.