Tangenziale di Catania, Anas promette: «Fine lavori entro luglio. Sarà un esodo senza cantieri»

infrastrutture

L'impegno per eliminare i restringimenti vale anche la A18 dir, ma nella prima settimana di agosto. Tempi incerti per i lavori sulla Catania-Siracusa

«Non ci saranno problemi per l’esodo estivo. Entro fine luglio completeremo i cantieri in Tangenziale all’intersezione con l’Asse dei servizi. Entro la prima settimana di agosto finiremo i lavori sulla A18 Dir, il viale Mediterraneo che collega Catania ai Paesi etnei: lo svincolo per Canalicchio è già stato aperto». Parola di Nicola Dinnella, responsabile dell’Area gestione della rete Catania di Anas. L’ente in Sicilia ha in carico oltre 3.600 chilometri di strade e autostrade, e 1.500 km ricadono nella competenza etnea.

I numeri della Tangenziale: 90.000 veicoli al giorno

Tra queste la Tangenziale ha un ruolo centrale, come testimoniano i numeri. «L’infrastruttura è percorsa da 90.000 veicoli al giorno, principalmente per il casa-lavoro», spiega Dinnella. Tra questi veicoli circa 16mila, il 18%, sono mezzi pesanti. Solo il 20% è invece il traffico “passante”, «ovvero coloro che arrivano dall’autostrada A18 per proseguire verso Siracusa o Palermo, e viceversa. Traffico non diretto a Catania, quindi». Eppure il rapporto tra le due arterie, l’una il continuo dell’altra, resta un problema. L’A18 è gestita dal Cas, il Consorzio autostrade siciliane, Tangenziale e autostrada per Siracusa da Anas. «Attualmente il Cas fa i lavori in ragione di una propria programmazione, non condivisa con Anas. Purtroppo un coordinamento non c’è, ma sarebbe auspicabile che ci fosse», afferma Dinnella.

Non tutti i cantieri si fermeranno in estate

In Tangenziale in corrispondenza dell’Asse dei servizi, strada congestionata in estate dalle auto dirette al litorale della Plaia e in aeroporto, i lavori come detto finiranno «entro luglio, per poi riprendere a inizio settembre. E raccomando di usare la corsia d’emergenza questo è consentito nel corso dei lavori». Per gli altri cantieri, come quelli presenti nel tratto tra le uscite di Misterbianco, San Giovanni Galermo e Gravina, la situazione è però ben diversa. «Quei lavori, di competenza della Città metropolitana e non nostra, continueranno d’estate. Ma – prosegue il dirigente Anas – non influiscono in modo determinante sul traffico». Accanto a questi, proseguiranno anche i cantieri mobili per l’installazione dei servizi “smart road”».

Anas – strade e cantieri di competenza dell’area gestione Catania

Si continuerà a lavorare sulla Catania-Siracusa