Tenta di rubare una ruota, il cric cede e resta bloccato con la mano sotto l’auto: preso il ladro “pasticcione”

catania

Bloccato e soccorso dai poliziotti in via Plebiscito

È rimasto bloccato con la mano sinistra sotto la ruota di un’automobile mentre la cercava di smontare nel tentativo di rubarla. A beccarlo sono stati i poliziotti delle Volanti di Catania che proprio in quel momento stavano transitando in via Plebiscito.

I poliziotti, avendo notato movimenti sospetti, hanno effettuato le opportune verifiche, notando l’uomo, un pluripregiudicato catanese di 44 anni, accovacciato con la mano sinistra bloccata sotto la ruota posteriore destra dell’auto.