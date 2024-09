Tornata la salma di Rosario Lombardo detto “Saro ’u rossu”. Ieri cremazione in forma privata

Mafia

Sui social, dopo la notizia della morte del boss lo scorso 27 agosto, c’erano state esternazioni in stile Gomorra

È tornata ieri la salma del boss Rosario Lombardo, morto il 27 agosto scorso nel reparto detenuti dell’ ospedale collegato al carcere di Milano-Opera. L’esponente della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano soffriva da tempo di una patologia cardiaca che infatti, per molto, tempo lo ha tenuto lontano dalle celle degli istituti penitenziari. Le sue condizioni di salute nell’ultimo periodo si erano aggravate e infatti era stato trasferito dalla cella in corsia. Prima del trasferimento del cavadere le autorità competenti hanno disposto l’autopsia, anche su sollecitazione dei familiari.