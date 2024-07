Trentadue anni fa l’omicidio a Catania dell’ispettore Lizzio, Ardita: «Fu ucciso due volte»

Il ricordo

Qualche anno fa il killer Francesco Squillaci "martiddina"- condannato proprio per questo omicidio - si è pentito e ha raccontato altri turpi dettagli dell’agguato

Oggi ricorre l’anniversario dell’omicidio del poliziotto Gianni Lizzio. La sera del 27 luglio 1992 fu affiancato da due sicari mentre era in macchina. Stava rientrando a casa dopo un giorno di lavoro. I suoi familiari lo attesero invano. Fu il delitto che portò a Catania la strategia stragista di Totò Riina. Erano già stati uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo. Per l’assassinio di Lizzio è stato condannato come mandante Nitto Santapaola. Qualche anno fa il killer Francesco Squillaci “martiddina”- condannato proprio per questo omicidio – si è pentito e ha raccontato altri turpi dettagli dell’agguato. Ma prima di arrivare a un processo si coltivarono dicerie infamanti e calunniose. La verità alla fine venne a galla, ma Lizzio ha subito due omicidi. Perché non si uccide solo con le armi.

Emblematiche le parole del procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita: “Giovanni Lizzio era il capo della sezione antiracket della questura e venne assassinato la sera del 27 luglio 1992 a Catania da due sicari a bordo di una moto. Era un leader carismatico, un uomo capace di convincere le vittime a collaborare, una spina nel fianco di cosa nostra.