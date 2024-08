Viale Kennedy e la via di fuga che, ancora, non c’è. Dal Comune: «E’ in via di progettazione»

Viabilità

I disagi riguardano sia il traffico ed eventuali intasamenti, ma soprattutto la possibilità data ai soccorsi e ai vigili del fuoco di raggiungere in tempo utile il luogo in cui intervenire

Per il viale Kennedy «la via di fuga è in fase di progettazione». Se a dirlo, come in effetti ha fatto a “La Sicilia”, è il sindaco Enrico Trantino allora c’è da crederci. Di cosa stiamo parlando? Sono trascorsi esattamente tre anni dall’ultima volta che su queste pagine abbiamo scritto della cosiddetta “via di fuga” da realizzare al viale Kennedy. Negli anni tra diverse proposte via via avanzate, ma mai diventate concrete (nemmeno dopo il furioso incendio del 2019), non si era mai fermata la richiesta da parte di utenti e titolari delle diverse attività alla Plaia di rendere più sicura la lunga arteria in caso di incidenti, allagamenti, tempeste di sabbia e incendi, tutti eventi già accaduti. L’ultimo eclatante incidente, è avvenuto settimana scorsa in pieno giorno e imputabile ai limiti di velocità non rispettati, ha riportato all’attenzione i disagi che in questi casi si creano in un viale di circa 7 km senza sbocchi.

Arteria che, tra l’altro, solo l’estate scorsa aveva visto l’attivazione dell’illuminazione lungo tutta la sua lunghezza. Disagi che riguardano sia il traffico ed eventuali intasamenti, ma soprattutto la possibilità data ai soccorsi e ai vigili del fuoco di raggiungere in tempo utile il luogo in cui intervenire.