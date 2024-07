A Castroreale la sesta edizione di InCastro Festival

Comunicati Stampa

Il Festival è in programma fino 21 luglio, con la direzione artistica di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari, e la direzione generale di Danila Blasi.

E’ in pieno svolgimento a Castroreale (Messina) per la sesta edizione di InCastro Festival, l’evento site specific che fonde danza, musica e paesaggio, che si svolgerà fino al 21 luglio.

Il festival, con la direzione artistica di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari e la direzione generale di Danila Blasi, è sostenuto da: Ministero della Cultura, Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Comune di Castroreale, Unione dei Comuni – Valle del Patri e Comune di Ficarra.

Il tema di quest’anno, Torace è un omaggio al monte sul quale sorge lo splendido borgo di Castroreale, ma è anche lo spunto per incrociare metaforicamente temi attuali con il concetto di ciò che osserva e vive il torace, titolo e filo conduttore di quest’anno. E, proprio in questi giorni, nel centro nebroideo è in programma una residenza creativa a cura di Emanuela Serra & Alessandro Pallecchi di Balletto Civile in collaborazione con la Woodbury University – School of Architecture di Los Angeles: un viaggio nell’ingranaggio del respiro che confluirà nell’evento Torace in programma il 15 luglio.

Ecco il programma degli ultimi giorni di InCastro Festival:

Venerdì 19 luglio

h. 18:30 – Piazza delle Aquile

Sull’identità di Giuseppe Muscarello (ProduzionePinDoc in collaborazione con Muxarte)

h. 19:30 / h. 22:00 – Piazza delle Aquile

Swan di Gaetano Palermo (La Biennale di Venezia | KLm ) – Spettacolo selezionato da IterCulture nell’ambito di Danza Urbana XL, azione del Network Anticorpi XL

h. 21:00 – Piazza delle Aquile

Balance di Giuseppe Muscarello (PinDoc ) – Prima nazionale

Sabato 20 luglio

h. 19:00 – Corso Umberto I

NOBODY NOBODY NOBODY it’s ok not to be ok

Durational performance di Daniele Ninarello (Codeduomo)

h. 20:00 – Al Duomo, Grani antichi

Convegno “L’arte e la sua funzione sociale: dal site-specific alla danza di comunità”.

Intervengono Danila Blasi, Donatella Cusmà, Mariella Popolla, Andrea Porcheddu e Virgilio Sieni. Modera Valeria Vannucci

h. 21:00 – Corso Umberto I

Piano sequenza (Progetto Speciale per InCastro) di Michael Incarbone e Pierfrancesco Mucari (Produzione Vento di scirocco | PinDoc)

h. 22:00 – Piazza della Candelora

NOBODY NOBODY NOBODY – it’s ok not to be ok di Daniele Ninarello (Codeduomo)

Domenica 21 luglio

h. 19:00 – Chiesa S.S. Salvatore

Lezione sul gesto di Virgilio Sieni (Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni)

h. 21:00 – Chiesa S.S. Salvatore

Il mondo salvato dalle donne di Virgilio Sieni (Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni)

h. 22:00 – Piazza delle Aquile

FLLNGLS di Michael Incarbone (Produzione PinDoc)

h. 23:00 – Piazza delle Aquile

Festa We Love you