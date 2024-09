A Catania l’esecutivo regionale della Uil-Fpl: «Più risposte per Sanità ed Enti locali»

Sindacati

Si è tenuto a Catania, l’esecutivo regionale della Uil-Fpl Sicilia alla presenza del Segretario Generale Uil Sicilia, Luisella Lionti, del Segreterio Generale Uil Catania, Vincenza Meli, ed del Segretario generale Uilp Sicilia, Claudio Barone.

«La Sicilia – afferma il segretario generale Totò Sampino – è la prima regione da cui parte il processo di cambiamento organizzativo già avviato dalla Segreteria Nazionale Uil-Fpl. Abbiamo istituito otto nuovi Dipartimenti regionali: ufficio legale, comunicazione e stampa, formazione, organizzazione, autonomie locali, previdenza e sicurezza, contrattazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione. Sono stati votati all’unanimità i responsabili dei Dipartimenti, rispettivamente Francesco Coniglio, Chiara Damiano, Fabio Panuccio, Fabrizio Presti, Antonio Quagliata, Stefania Longhitano, Aurelio Lamonica e Piero Scollo.A questi si aggiunge l’istituzione del Coordinamento regionale Area della Dirigenza delle professioni Sanitarie che sarà guidato da Gaetano Faraci. Il dibattito si è incentrato sulle prospettive relative al tavolo negoziale per i rinnovi contrattuali della sanità pubblica e delle funzioni locali nonché sui principali aspetti organizzativi delle prossime RSU i cui candidati saranno scelti e formati per affrontare tutte le tematiche negoziali. La nostra organizzazione sindacale – conclude – si equipaggia di una struttura moderna e competente che seguirà con determinazione i tavoli di contrattazione alal fine di avere risposte chiare e concrete per Sanità ed Enti Locali».