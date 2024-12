“Affiliato”: il nuovo singolo di La Flèche con Skugnizz, un viaggio tra Palermo e Napoli

Musica

Il pezzo nasce come un dialogo tra due mondi apparentemente diversi, ma accomunati dalla stessa lotta, appartenenza e identità

Southside Records annuncia con entusiasmo l’uscita di “Affiliato”, il nuovo singolo del rapper palermitano La Flèche, in collaborazione con il talento napoletano Skugnizz, distribuito da ADA (Warner Music Italy). Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un racconto autentico e profondo che unisce musicalmente e culturalmente Palermo e Napoli, due città simbolo del Sud Italia, legate da storie di riscatto e dalla forza della strada.

Un dialogo tra due città, due voci e una sola anima

“Affiliato” nasce come un dialogo tra due mondi apparentemente diversi, ma accomunati dalla stessa lotta, appartenenza e identità. Con uno stile diretto e crudo, La Flèche e Skugnizz danno voce ai quartieri che li hanno cresciuti, esplorando il senso di appartenenza e la resilienza di chi affronta ogni giorno le sfide della periferia.

Il brano si apre con una strofa incisiva e d’impatto: “Sto con La Flèche / Sperone Cesano scassamm t cos”, un chiaro riferimento alla forza identitaria delle periferie palermitane. La connessione con Napoli emerge nei versi: “Palermo Napoli sta girann o nord”, che rafforzano l’idea di un legame indissolubile tra le due città, unite da una stessa anima e da una comune voglia di riscatto sociale.

Un messaggio di forza, autenticità e radici

Il testo di “Affiliato” è un viaggio nelle sfide quotidiane della strada, ma anche un potente messaggio di determinazione e autenticità. Con frasi come “Facimm burdell” e “Nun fo scem cu nuje”, il brano trasmette tutta l’energia e la determinazione di chi lotta per emergere, senza mai tradire le proprie origini.

Uno degli aspetti più rilevanti del brano è l’uso del dialetto, simbolo di identità culturale e orgoglio. Nei versi “Viv ca a Milan ma nun perd mai l’accent”, si percepisce chiaramente il legame con le radici, un richiamo diretto al senso di appartenenza che rimane vivo anche lontano dalla propria terra.

Non mancano riferimenti iconici, come la citazione a Maradona: “Palleggio come Maradona”, un omaggio a chi, partendo dal basso, è riuscito a conquistare il mondo con talento, sacrificio e determinazione.

“Affiliato” è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip ufficiale, girato tra le strade di Palermo , è disponibile su YouTube, offrendo un’ulteriore immersione visiva nel mondo raccontato dai due artisti.

Con “Affiliato”, La Flèche e Skugnizz firmano un inno autentico e potente alla forza e alla resilienza del Sud, un manifesto di appartenenza e identità che attraversa ogni barriera geografica e culturale.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA