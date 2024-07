“Agenda Sud” all’Istituto comprensivo “Rita Atria” di Catania

Comunicati Stampa

Superare i divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantire pari opportunità d’istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale e contrastare la dispersione scolastica con interventi mirati nelle scuole del Mezzogiorno. Questi sono solo alcuni degli obiettivi principali del progetto “Agenda Sud” rivolto alle scuole primarie e che ha visto l’istituto comprensivo “Rita Atria” di Catania attivare una serie di moduli (l’Arte in Matematica, Mandala e Matematica, Disegniamo la Matematica, La Matematica Artistica, Giochiamo con la Matematica e l’Arte, Rilassiamoci con la Matematica, La Scienza in Cucina, La Matematica in Cucina, We Create Stories) che ha coinvolto ed entusiasmato tantissimi studenti e insegnanti. “Vogliamo dare ai nostri ragazzi la possibilità di apprendere al di fuori delle quattro pareti di una classe e in un ambiente che sappia stimolare la loro curiosità e le loro potenzialità- afferma la dirigente dell’istituto “Rita Atria” Concetta Tumminia- Privilegiare l’aggregazione degli studenti con progetti fondamentali per la didattica e per la vita di ogni singolo alunno”. Progetti dedicati che, mattone dopo mattone, hanno preso forma ed hanno previsto azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base come la lingua inglese, la matematica e le scienze legate alle prove INVALSI. L’apprendimento e il coding sono stati uniti per dare risultati incredibili che hanno saputo conquistare tutti i giovani partecipanti. In alcuni moduli, ad esempio la “Matematica in Cucina”, le nuove tecnologie sono state associate ad attività tradizionali tra cui il dover fare la spesa con l’impiego di un robottino. Tutto questo ha permesso agli studenti dell’istituto di Catania di affrontare problemi complessi e risolverli brillantemente attraverso soluzioni adeguate. “Tutti i moduli attivati hanno portato a dei lavori articolati che hanno saputo potenziare le conoscenze dei nostri alunni – continua la dirigente Tumminia- un excursus specifico per far comprendere ai nostri ragazzi il significato e l’importanza della conoscenza e della collaborazione”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA