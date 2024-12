Ambiente, Giarre: un impegno condiviso per una città da vivere

RIFIUTI

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Igm (la società che ha in appalto a Giarre la gestione del ciclo dei rifiuti), sta portando avanti un’intensa attività di bonifica del territorio, con particolare attenzione alle zone più critiche del centro storico, nelle frazioni e nei rioni popolari. I maggiori sforzi si sono concentrati nello sterminato quartiere popolare Jungo. Qui Igm con i propri mezzi meccanici è intervenuta nella rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati che, in una zona dove sovente si verificano allagamenti in occasione di intense precipitazioni, rappresentano un serio pericolo. E, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è stata intensificata in questi giorni anche l’attività di scerbatura, in particolare nella frazione Trepunti, lungo la Strada 80 e a ridosso degli edifici sacri, piazze e luoghi di ritrovo.

L’obiettivo è quello di accogliere al meglio i cittadini e i turisti, offrendo un ambiente pulito e decoroso. L’attenzione non si concentra solo sulla pulizia ordinaria, ma anche sulla prevenzione. In questo senso Igm continua ad offrire il proprio contributo attraverso la verifica delle caditoie e lo spurgo delle stesse nell’intento di regolarizzare il deflusso delle acque meteoriche specie in occasione di eventi estremi.