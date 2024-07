Arrivano le Guardie Zoofile dei Nogez anche a Catania

Comunicati Stampa

Nogez Odv annuncia che a Catania e Provincia sarà operativo un nuovo Nucleo Operativo N.O.G.E.Z. di Guardia eco zoofile per contrastare le attività e le azioni illecite contro animali e ambiente.Le Guardie Zoofile sono a disposizione del cittadino, per tutelare gli animali dai maltrattamenti e collaborare con chi è in difficoltà nel gestire gli animali, al fine di trovare soluzioni per il benessere sia di animali che persone. Anche a Catania è presente un gruppo di Guardie Ecozoofile, che opera sul territorio provinciale.

Per segnalare situazioni di presunti maltrattamenti è necessario inviare un messaggio whatsapp al n. 351/4411443 oppure scrivere una e-mail a catania@nogez.itNei messaggi è necessario segnalare il luogo del presunto maltrattamento, il nominativo del proprietario degli animali e una descrizione della situazione; inoltre è necessario lasciare nome e cognome del segnalante, con un contatto telefonico per essere richiamati; i dati di chi fa la segnalazione saranno tenuti riservati e non divulgati.Le guardie eco-zoofile sono pubblici ufficiali e operano con Decreto Prefettizio, pertanto nell’esercizio delle loro funzioni agiscono come Agenti/Ufficiali di polizia giudiziaria

