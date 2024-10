Asu Beni culturali a Messina. Stabilizzazione adesso!

La protesta

Ritornano a farsi sentire i lavoratori ASU dei BENI CULTURALI. Le OO.SS. avevano richiesto un incontro urgente in merito alla stabilizzazione del personale ASU dei Beni Culturali, alla luce di quanto discusso insieme in data 6 agosto 2024 presso la Presidenza della Regione Siciliana.

In seguito ai continui solleciti trasmessi alla Presidenza , nulla ad oggi è pervenuto in maniera ufficiale, circa le procedure che si intendono adottare nei confronti dei lavoratori ASU impegnati presso i Beni Culturali; e nessun confronto è avvenuto, pertanto sono riprese una serie di iniziative volte a non mettere sotto il tappeto la polvere. Inoltre questa USB PI SICILIA rimane insoddisfatta della risposta data dall’ASSESSORE al ramo , nella Seduta d’Aula n. 135 del 09/10/2024 all’interpellanza parlamentare N.137 – Intendimenti in merito alla stabilizzazione del personale ASU in servizio presso l’Assessorato regionale dei beni Culturali e I.S. in applicazione dell’ art. 10, comma 2 della L.. 16 gennaio 2024 n. 1-.

Per questi motivi è indetto per martedì 15ottobre 2024 presso la Biblioteca Regionale G.Longo di Messina un Sit In dei lavoratori ASU dalle ore 12.00 , Si rimane in attesa di essere convocati come da richiesta trasmessa in data 16/09/2024 prot. 0078/2024 e sollecito trasmesso in data 27/09/2024. Le iniziative di protesta cesseranno fino ad una convocazione. USB si auspica un confronto aperto e condiviso che porti alla soluzione migliore per il bene della platea e rispettando i dettati normativi.

Barbara Gambino USB PI SICILIA