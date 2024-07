Autonomia differenziata, la UIL-fpl: “Da domani al via la raccolta firme per il No”

Sindacati

"I gazebo saranno allestiti su tutto il territorio regionale per dare un contributo che vuole essere determinante per frenare questa scellerata riforma che rischia di avere ricadute catastrofiche sulla Sicilia"

“Al via la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata – a darne notizia sono il segretario generale della Uil-Fpl Sicilia e Palermo Totò Sampino e il responsabile organizzativo Giuseppe Adamo.

Da domattina, infatti, i nostri gazebo saranno allestiti su tutto il territorio regionale per dare un contributo che vuole essere determinante per frenare questa scellerata riforma che rischia di avere ricadute catastrofiche sulla Sicilia. Dalla sanità alla scuola – fanno sapere i dirigenti sindacali – la UIL-Fpl difende i principi costituzionali di equità e solidarietà che non possono essere in alcun modo rinegoziati.

I contratti collettivi nazionali del lavoro e i Lep come concepiti nel nuovo impianto normativo, rischiano di acuire pericolosamente il divario tra Nord e Sud impoverendo il Mezzogiorno la cui economia è già particolarmente fragile.

Ragioni che ci spingono come sindacato a perorare una causa di giustizia sociale che si fonda sull’idea di un sistema Paese basato sui valori dell’unità e della solidarietà antitetica a qualunque logica di frammentazione e differenziazione che si annida nella nuova legge”.

Nel dettaglio – si legge nella nota – i punti gazebo saranno i seguenti:

Agrigento: Asp di Agrigento dalle 10,00 alle 13,00;

Caltanissetta ASP di Gela dalle 10,00,alle 13,00;

Catania: Piazza Dante dalle 10;00 alle 13;00;

Enna: Ospedale Chiello di Piazza Armerina (settimana prossima apriranno un banchetto su

Nicosia) dalle 10,00 alle 13,00;

Messina: Ospedale Papardo dalle 10,00 alle 13,00;

Palermo: Via Ruggero Settimo dalle 09,00 alle 13,00;

Ragusa: Piazza Italia dalle 10,00 alle 13,00;

Siracusa: Largo XXV luglio (Fronte Tempio di Apollo) dalle 18,00 alle 21,00;

Trapani: Presidio raccolta firme presso Sede Comune di Mazara del Vallo via Carmine .