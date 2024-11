Battibecchi d’amore, in prima assoluta a Palermo l’intrigante commedia di Massimo Benenato

Cartellone

Originale, divertente, emozionante. In prima assoluta a Palermo “Battibecchi d’amore”, una commedia scritta e diretta dall’estro creativo di Massimo Benenato. Venerdì 29 novembre alle 21.00 si alza il sipario sul nuovo appuntamento con la rassegna “Trame e miraggi” 2024/2025. Organizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura.

«La rassegna “Trame e miraggi” è composta da opere diverse tra loro che hanno come fine comune quello di proporre allo spettatore una serie di spettacoli dalle tematiche attuali e importanti, che suscitino, attraverso il riso e la commozione, spunti di riflessione interessanti.» spiega lo scrittore Massimo Benenato «Credo che, in un mondo dove la superficialità e l’apparenza prosperano, sia doveroso che almeno il teatro offra, con l’immancabile componente della leggerezza, rappresentazioni di sostanza e spessore. Spero, con “Battibecchi d’amore”, che presento per la prima volta in assoluto nella mia Palermo, di esserci riuscito.

Luogo: Teatro Apparte, via Furitano, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 29/11/2024

Data Fine: 29/11/2024

Ora: 21:00

Artista: Massimo Benenato