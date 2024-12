Catania in rete: un mosaico di affetti

Web

Catania si unisce in un grande abbraccio virtuale. La pagina Facebook e Instagram “Catania dà spettacolo” è diventata il palcoscenico ideale per raccogliere gli auguri di tanti volti noti e amati della città.Un’iniziativa che ha coinvolto migliaia di catanesi, creando un vero e proprio movimento di affetto e vicinanza verso la propria terra. Celebrità locali, artisti, sportivi e semplici cittadini hanno realizzato dei video messaggi, condividendo emozioni, ricordi e speranze per il futuro di Catania.

Tra i tanti, spiccano i nomi di Ruggero Sardo, Anna Castiglia, Carmelo Caccamo, Cristiano Di Stefano, Flaminia Belfiore e Stefania Previtera. Ognuno di loro, con il proprio stile e la propria sensibilità, ha voluto lasciare un segno indelebile, contribuendo a rendere questa iniziativa un successo senza precedenti.I video, già online, stanno spopolando sui social, collezionando centinaia di like, commenti e condivisioni. Un chiaro segnale di quanto sia forte il legame che unisce i catanesi alla loro città. “Catania dà spettacolo” non è solo una pagina social, ma un vero e proprio punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo siciliano. Con una community di oltre 8 milioni di utenti al mese, questa piattaforma ha dimostrato di essere in grado di mobilitare le persone e di creare un senso di appartenenza.Un’iniziativa che conferma il ruolo sempre più centrale dei social media nella comunicazione e nella costruzione di identità collettive.