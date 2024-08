Catania Summer Fest, per “Nuovi confini” l’omaggio jazz alle donne di Dado Moroni

Comunicati Stampa

E dopo il brillante esordio con “Radio Clandestina”, il racconto di Ascanio Celestini della lotta partigiana durante l’occupazione nazista di Roma, entro nel vivo la seconda rassegna “Nuovi confini” – organizzata dall’associazione Algos di Catania in partnership con Produzioni Raffaello, e con la direzione artistica di Giovanni Anfuso per la parte teatrale e di Nello Toscano per la parte musicale – con tre eventi di musica sempre nella corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura di Catania, all’interno del Catania Summer Fest, il cartellone culturale estivo promosso dal Comune di Catania. Mercoledì 7 agosto il pianista Dado Moroni presenterà in quartetto il progetto “Itamela”; il 17 agosto il quintetto del batterista Roberto Gatto presenta “Times and life, the music of Tony Williams”; il 3 settembre il sassofonista argentino Javier Girotto sarà ospite del Dino Rubino Quartet con Dino Rubino al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria.

Dado Moroni

Moroni sarà sul palco del Palazzo catanese della cultura con Eleonora Strino alla chitarra, Yanara Reyes Mcdonald al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria. L’idea di “Itamela” nasce dalla necessità di celebrare le donne e il loro talento. Moroni: «Troppo spesso, i media ne parlano in relazione a episodi di violenza, tristezza, dolore e non abbastanza del loro immenso contributo alla società e alle nostre vite in generale…le nostre nonne, le nostre madri, sorelle, figlie, le nostre compagne di vita! Sfortunatamente, sebbene le cose stiano “lentamente” cambiando, anche il mondo del jazz e della musica in genere, resta sostanzialmente dominio per machos, in cui donne di grande talento sono spesso messe da parte a favore di colleghi maschi meno dotati. Per contribuire a cambiare questo triste trend, il progetto qui presentato vuole introdurre due “special ladies” che non solo suonano i propri strumenti eccezionalmente bene ma che arricchiscono la musica con personalità forti, eleganti e bellissime».

Del progetto fanno parte la chitarrista Eleonora Strino, giovane musicista partenopea già in carriera internazionale, la contrabbassista Yara Reyes Mcdonald musicista cubana, residente in Sardegna, di grande espressività e originalità, e il batterista e percussionista torinese ma di radice siciliana Enzo Zirilli, uno dei più versatili e creativi batteristi della scena internazionale. Il progetto è un viaggio musicale che comprende le diverse anime regionali dei componenti del quartetto che si uniscono all’America con il jazz, il blues e il rythm&blues.

Genovese, 61 anni, Edgardo “Dado” Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Moroni iniziò a suonare il pianoforte da bambino, incoraggiato da un background familiare molto musicale. Sebbene suo padre fosse un cantante di una orchestrina da ballo e suo nonno un cantante d’opera, si dedicò al jazz e nella prima adolescenza iniziò anche a suonare il basso. Durante gli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 la sua esperienza e la sua reputazione crebbero e lavorò non solo con noti musicisti italiani, come Franco Ambrosetti, Gianni Basso Tullio de Piscopo – ma anche con artisti americani del rango di Freddie Hubbard, James Moody e Clark Terry. Negli Usa ha fatto parte di un trio guidato da Jimmy Woode, ha suonato con i Mingus Dynasty ed è stato in tournée con una vasta gamma di artisti mainstream, hard bop e jazz contemporaneo. La sua reputazione si consolidò negli Stati Uniti grazie a numerose visite, concerti di alto profilo e album ben accolti, nei quali apparve come sideman, con Ray Brown, Jesse Davis, Tom Harrell e Lee Konitz. In Italia ha collaborato anche numerose artiste del pop, Mietta su tutte, ma anche Ornella Vanoni e Karima.

Biglietto: € 10, prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/biglietti/catania-summer-fest-dado-moroni-ensamble Info e prenotazioni alla mail prenotazioni@monkjazzclub.it , telefono 340.1223606. Sul web www.monkjazzclub.it . Palazzo della cultura: Via Vittorio Emanuele II 121, Catania.

Luogo: Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II, 121, CATANIA, CATANIA, SICILIA