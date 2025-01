È online il bando Fringe Italia Off International 2025 per compagnie e artisti

Festival

La quarta edizione si terrà dal 16 al 26 ottobre 2025

Anche quest’anno Fringe Italia Off unisce Fringe Milano Off International Festival e Fringe Catania Off International Festival in un unico bando di partecipazione per artisti e compagnie. La settima edizione di Fringe Milano Off International Festival (MI OFF) si terrà dal 2 al 12 ottobre 2025

La quarta edizione di Fringe Catania Off International Festival (CT OFF) si terrà dal 16 al 26 ottobre 2025 Sul sito www.fringeitaliaoff.com, compilando un solo form, gli artisti e le compagnie potranno candidare il proprio spettacolo a uno dei due Fringe o a entrambi.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 24 febbraio 2025, compilate e inviate esclusivamente ON LINE attraverso l’apposito form

https://application.fringeitaliaoff.com/it/invia-bando

Fondato nel 2016 da Francesca Vitale e Renato Lombardo e giunto alla sua settima edizione, il Festival del teatro Off e delle arti performative, negli anni, è diventato sempre più ricco e inclusivo, coinvolgendo i quartieri e le loro comunità, spazi convenzionali e non delle città di Milano e Catania con un ricco programma che comprende spettacoli e numerosi eventi, workshop, incontri e focus tematici.

Fringe Italia Off, il network che per ora unisce i Festival di Milano e Catania, ha una vocazione internazionale poiché già da anni è parte del World Fringe Network, grazie alle consolidate collaborazioni con i Fringe Festival di Avignone, Praga, Istanbul, NewYork, Hollywood, Stoccolma, Isole Azzorre, Reykjavik, Tessaloniki, Denver, Lagos, Adelaide e Delhi. Una importante opportunità per gli artisti di portare i loro spettacoli nel mondo, grazie a premi e selezioni assegnati da una giuria composta anche da operatori esteri.

Negli ultimi tre anni Fringe Milano Off International Festival è rientrato nelle attività di “Milano è viva”, il progetto finanziato dal Ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano – Cultura per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali delle città metropolitane e Fringe Catania Off International Festival nel progetto del Comune di Catania “Palcoscenico Catania”. Entrambi i Festival hanno avuto inoltre il patrocinio del MIC e il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

