Efìmera: dalla Villa Bellini di Catania al Castello Medievale di Motta Sant’Anastasia

Nel Catanese

Il progetto è stato anche sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Motta Sant’Anastasia, dal Sindaco Antonio Bellia e dal Consigliere Comunale Marco Ruscifina

Transcendence production: alla scoperta dei luoghi storici e culturali della Sicilia. Investire nella propria terra attraverso una programmazione mirata alla valorizzazione dei beni storici/artistici di Catania. È quanto si prefigge l’Assessorato alla Cultura di Catania che ha sostenuto l’idea di un giovane mottese, Santagati Simone e del suo collega Luca Ruscifina, che hanno dato vita al progetto “Valorizzazione del Territorio Siciliano attraverso la Musica Elettronica”.

Il progetto è stato anche sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Motta Sant’Anastasia, dal Sindaco Antonio Bellia e dal Consigliere Comunale Marco Ruscifina che hanno subito dato piena fiducia al progetto, ospitandolo al Castello Medievale di Motta Sant’Anastasia per una serata di musica elettronica, creando inclusione sociale e aggregazione fra i giovani Mottesi.Simone Santagati ha 29 anni, è nato a Catania e si è laureato presso l’Università degli Studi di Catania nel corso di Laurea L-21 Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio. Un ragazzo che crede fortemente nelle possibilità che la sua terra ha da offrire ed ha deciso per questo di investire in un progetto di valorizzazione culturale su un modello già molto in voga in Paesi come Francia, Germania e Inghilterra.Il concetto è quello di realizzare performance di musica elettronica all’interno dei bellissimi castelli siciliani e nei palazzi storici, con l’obiettivo di trasmettere arte e bellezza alle nuove generazioni locali, aiutandoli ad avvicinarsi maggiormente al territorio e alle sue ricchezze.

Raccontare la storia dei castelli catanesi e dei siti culturali, tramite una forma di musica molto amata dai giovani, è stata ritenuta una possibilità di promozione molto valida da parte degli assessori del Comune, che hanno dato piena fiducia al progetto, ottenendo anche il patrocinio della Regione Siciliana.L’evento a Motta Sant’Anastasia precisamente al Castello Medievale è stato svolto il 20 Luglio 2024 e ha visto l’esibizione di ben sette artisti venuti da tutta Italia e non solo, per delle performance esclusive e ricercate di musica elettronica.Tutto l’evento è stato ripreso in diretta con camere mobili e droni di ultimissima generazione, attraverso inquadrature professionali, volte a risaltare la bellezza del Castello Medievale di Motta Sant’Anastasia.Tutte le performance che fanno parte del progetto, vengono riprese dal vivo e poi trasmesse in post-produzione su Facebook e YouTube e sui canali social, con lo scopo di valorizzare quel luogo, farne conoscere la storia al mondo e sensibilizzare le nuove generazioni locali e non. Un progetto di promozione culturale che sta riscuotendo consensi positivi, in grado di unire la bellezza dei siti culturali Siciliani al piacere delle performance di musica live.Sono in programma, altri eventi del progetto “Efimera on Tour” il prossimo sarà realizzato al Castello Ursino di Catania.Efìmera on Tour quest’anno sarà anche all’interno del Catania Summer Fest il Festival annuale organizzato ogni anno dal Comune di Catania che vede l’esibizione di Artisti Internazionali da tutto il Mondo. Insomma stay tuned: c’è da restare sintonizzati.

Luogo: Castello Medievale di Motta Sant’Anastasia, piazza castello, MOTTA SANT’ANASTASIA, CATANIA, SICILIA