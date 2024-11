Emergenza maltempo, a Giarre inizia la conta dei danni. Barbagallo: “E’ il momento della responsabilità e della collaborazione”

Comunicati Stampa

“É un momento estremamente difficile e triste per le nostre comunità, non solo di Giarre ma anche di Riposto – dichiara il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo – A nome mio ed a nome del Consiglio comunale di Giarre, che mi onoro di rappresentare, esprimo la mia più sincera vicinanza a tutte le famiglie colpite dai catastrofici eventi di ieri. La conta dei danni è appena iniziata e, purtroppo, sarà molto onerosa tanto per gli enti pubblici quanto per i privati. É il momento della responsabilità e della collaborazione. Per questo motivo, insieme a tutti i colleghi, seguiremo e saremo al fianco del sindaco di Giarre, Leo Cantarella, che è chiamato al difficile compito di gestire la situazione di emergenza più grave degli ultimi trent’anni. La collaborazione tra gli organi istituzionali – conclude – sarà fondamentale per lavorare al meglio e per risollevare le sorti di questa città”.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA