ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco aprono la nuova stagione di teatro comico dell’Agricantus di Palermo

Comunicati Stampa

Il Teatro Agricantus di Palermo è pronto a riaprire il sipario. Se il programma dedicato alla prosa contemporanea e quello dedicato alla musica saranno definiti a breve, è invece pronta a partire la stagione di Teatro comico a cui il teatro diretto da Vito Meccio ha sempre riservato un posto di particolare rilevanza, rendendo onore alla tradizione comico-popolare italiana e, più nello specifico, all’identità siciliana di cui si fa portavoce rifuggendo la tradizione stagnante e puntando, invece, su alcune eccellenze contemporanee. «Da alcuni anni puntiamo su alcune eccellenze contemporanee di cui siamo produttori e promotori – dice il direttore artistico Vito Meccio – , tra queste Sergio Vespertino, nostro attore di punta, apprezzato anche dalle produzioni televisive e da quelle cinematografiche. Tra gli altri nomi in cartellone, poi, non posso esimermi dal citare artisti del calibro di ErnestoMaria Ponte, Clelia Cucco, Antonio Pandolfo, Marco Manera, tutti interpreti legati da anni al nostro teatro dove propongono una comicità contemporanea, mai banale. Saranno inoltre presenti personalità di spessore nazionale come Corrado Tedeschi, Antonio Grosso e Antonello Pascale, oltre che compagnie che collaborano da diversi anni con la nostra realtà, quali ad esempio I Pezzi di Nerd che quest’anno proporranno un nuovo spettacolo che risulta essere leggero e riflessivo allo stesso tempo». Il teatro di via XX Settembre si conferma così spazio polivalente dedito allo spettacolo dal vivo, capace di dare spazio a voci e generi differenti, sulla scia della lunga tradizione sperimentale e di ricerca che lo caratterizza da sempre.

Teatro comico

La nuova stagione di Teatro comico prenderà il via sabato 26 ottobre alle ore 21 con una delle coppie più amate dal pubblico palermitano, ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco, che porteranno in scena il nuovissimo Le strade del Signore sono trafficate repliche fino al 27 ottobre, e poi dal 15 novembre all’1 dicembre, e ancora a maggio e a giugno. Scritta a quattro mani da ErnestoMaria Ponte e Salvo Rinaudo, è una commedia esilarante e profonda al tempo stesso, ricca di gag e dialoghi divertenti. Un prete soddisfatto della sua vita si trova a dover affrontare la malattia, che vive come un castigo divino. Sarà una dottoressa, scettica sulla fede e ipocondriaca, a farlo riflettere sulle ragioni della vita.

Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco in “Ponte_Cucco_Le strade del Signore sono trafficate”

Sarà poi uno straordinario Corrado Tedeschi a portare in scena con passione e ironia L’uomo che amava le donne. L’amore secondo Truffaut:dal 31 ottobre al 10 novembre il teatro Agricantus ospiterà un omaggio straordinario alla sensibilità del genio di Truffaut arricchito da spunti narrativi e trovate sceniche che sorprenderanno continuamente lo spettatore, grazie alla poliedrica capacità scenica di Tedeschi, un attore dal multiforme ingegno capace di passare con lievità e grazia dai registri comici, a quelli drammatici.

Corrado Tedeschi

Dal 5 al 22 dicembre sarà la volta di Antonio Pandolfo in Senza offesa, nuovo spettacolo in cui si analizza – ridendo- la crescente pressione a cui tutti noi siamo sottoposti: cambiano i tempi ma rimane invariata la ricerca della felicità che spesso passa attraverso degli stereotipi sociali poggiati su un benessere fittizio.

Antonio Pandolfo

Il nuovo anno si apre il 10 gennaio (repliche fino al 2 marzo, e poi dal 21 marzo al 6 aprile) con la riproposizione di un grande successo di Sergio Vespertino che con la sua narrazione, scandita dal ritmo musicale di Pierpaolo Petta, fa emergere l’inafferrabile realtà siciliana, traendo dal suo capoluogo l’anima di una Strafelicissima Palermo.

Sergio Vespertino

La stagione prosegue dal 6 al 16 marzo con Antonio Grosso e Antonello Pascale in Il piccolo principe… in arte Totò, spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso che racconta le vicende e le vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio “Principe della Risata”.

Antonio Pascale e Antonello Grosso in “Antonio Grosso e Antonello Pascale in “Il piccolo principe… in arte Totò”

Dal 10 aprile al 4 maggio (fatta eccezione per la settimana di Pasqua) Marco Manera torna in scena sul palco dell’Agricantus con E siamo qua, monologo comico carico delle riflessioni esilaranti di un uomo comune nei confronti di un mondo che cambia troppo velocemente; mentre dal 28 maggio è attesa la nuova esilarante commedia de I pezzi di Nerd, ancora top secret.

Marco Manera

Pezzi di Nerd

Teatro ragazzi

Sono quattro quest’anno i titoli dedicati al pubblico più giovane sul quale il Teatro Agricantus scommette ogni anno proponendo spettacoli di qualità, frutto di studi specifici e mai improvvisati. La direzione artistica sceglie ogni anno tra le produzioni di compagnie specializzate che utilizzano linguaggi in grado di attirare lo sguardo di un bambino senza mai sottovalutarne la capacità di osservazione, la capacità di apprendimento e l’intelligenza, coinvolgendolo in un’idea di teatro creato a sua misura, che offra confronto umano ed emozioni vere, e non ovattate dal filtro di uno schermo.

Il primo appuntamento, domenica 10 novembre, vedrà in scena la compagnia calatina Nave Argo, dal 1992 attiva in tutta la Sicilia e diventata un punto di riferimento nel settore della prosa contemporanea e del teatro per l’infanzia, in Una missione per Gufetta, piccolo omaggio al racconto “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

“Una missione per Gufetta” di Nave Argo

Domenica 15 dicembre tornano all’Agricantus gli interpreti del Teatro Bertolt Brecht, il collettivo di Formia da oltre 40 anni dedito alla produzione di spettacoli di teatro contemporaneo, teatro per ragazzi e teatro di strada, con Mago di Oz, liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il celebre film del 1932 “The Wizard of Oz”.

Maurizio Stammati e Paola Cacace in “Il mago di Oz” della compagnia Teatro Bertolt Brecht, foto Ilaria Tortorello

Il nuovo anno si aprirà all’insegna degli spettacoli recitati in lingua originale che ogni anno registrano un grandissimo successo: domenica 12 gennaio la compagnia The Play Group, formata da soli attori madrelingua professionisti e specializzati nel teatro per ragazzi, porterà in scena una coinvolgente rappresentazione di Macbeth, una tra le tragedie più famose al mondo. Streghe enigmatiche, tiranni malvagi, allucinazioni e sogni aspettano i giovani spettatori palermitani che potranno assistere a una performance unica, arricchita dall’inconfondibile stile interattivo e dall’irresistibile humour della compagnia.

Il “Macbeth” della compagnia The Play Group

Domenica 2 marzo, infine, chiude la stagione di teatro per ragazzi la compagnia campana La Mansarda Teatro dell’Orco, da oltre trent’anni impegnata nella creazione di spettacoli per le nuove generazioni, con Gedeone Cuor di Fifone, pensato per aiutare i bambini a vincere le proprie paure attraverso la consapevolezza.

“Gedeone cuor di fifone” della compagnia La mansarda Teatro dell’orco

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.Informazioni Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636 Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00 Biglietteria on line: www.agricantus.cloudhttps://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Rassegna Teatro Comico – dal 25 ottobre al 15 giugno Repliche: giovedì, venerdì, sabato ore 21; domenica ore 18. Biglietti: intero € 20; ridotto carte sconto, Cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 18, abbonamento a n. 7 spettacoli: € 105

Rassegna Teatro Ragazzi – dal 10 novembre al 2 marzo Messa in scena: domenica ore 16 Biglietti: singolo € 8; ridotto ingresso coppia € 14 (7 € a persona)

Luogo: Teatro Agricantus, Viale XX settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA