Fiabe in corte: in scena ad Aci Bonaccorsi lo spettacolo “La ballata di Robin Hood”

Teatro

L'appuntamento è per domenica 1 settembre

Ispirata al leggendario e sempre ben presente nell’immaginario collettivo come “l’arciere di Sherwood che ruba al ricco per dare al povero”, La ballata di Robin Hood è l’ultimo progetto drammaturgico e musicale di Giuseppe Spicuglia. Prodotta da Il cuore di Argante e con gli arrangiamenti orchestrali di Giuseppe Cugno, l’opera musicale andrà in scena domenica 1 settembre (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) nell’ambito della rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro. Su Robin Hood si è detto di tutto, per questo l’autore afferma “non dirò come è morto, narrerò di come visse”. All’ombra del Major Oak, fu conficcata una freccia, nella foresta di Sherwood, e lì giace un giusto, un uomo che si è battuto per gli ideali di eguaglianza e giustizia sociale, un anarchico, un fuorilegge votato alla giustizia e che si batte contro i soprusi e la disparità sociale, di cui si fanno portavoce il Principe Giovanni senza terra e Lo sceriffo di Nottingham. Un insolito cantastorie ci porterà a immergerci in questa storia in grado di coinvolgere tutti, bambini e adulti. Una storia epica, un’avventura senza tempo, la storia di una rivoluzione che prende forma dalla mente di un uomo e poi nella coscienza e nell’orgoglio di un popolo, quello inglese, fatto di braccianti e contadini, che si riscopre eroe, più forte di qualsiasi esercito di mercenari. Un’opera musicale intrisa di suoni evocativi, tratti dalla tradizione celtica e scozzese e contemporaneamente affini al nostro tempo. Un’opera appassionata e coinvolgente.

Biglietto 7 euro

Info

Ufficio Turismo Aci Bonaccorsi 0957899001

Associazione Città Teatro 095530153