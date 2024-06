Grave episodio di sessismo al policlinico universitario di Messina

La denuncia

Sembra che un medico specializzando in anestesia e rianimazione abbia aggredito verbalmente e con frasi sessiste la coordinatrice di questo reparto per futili motivi e mentre la professionista stava svolgendo il suo lavoro

Un grave caso di sessismo è avvenuto il 10 /6/2024, al policlinico di Messina. A denunciarlo è Rosa Lisitano dell’Unione Sindacale di Base. I fatti, di cui la Rettrice Spatari sta avviando un indagine interna, si sono svolti nell’ UOC di Chirurgia Pediatrica. Sembra che un medico specializzando in anestesia e rianimazione abbia aggredito verbalmente e con frasi sessiste la coordinatrice di questo reparto per futili motivi e mentre la professionista stava svolgendo il suo lavoro e cercava di evitare un demansionamento infermieristico che tale” medico ” voleva perpetuare. Quel giorno c erano i ricoveri di bambini che fra li a poco si sarebbero dovuti operare dell’ ortopedia pediatrica che si appoggia in questo reparto e che contribuisce a un carico di lavoro eccessivo per i lavoratori,e gli infermieri erano oberati. Ma questo specializzando che sembra non essere nuovo a questi colpi di testa, ad una frase proferita dalla malcapitata all infermiera presente, ha cominciato ad inveirgli contro in modo violento con frasi sessiste tipo : ” avete voluto il diritto di voto e la parità dei diritti” andandogli faccia a faccia con fare minaccioso. E mentre la coordinatrice cercava disperatamente di sfuggire a questa situazione rifugiandosi nella sua stanza questo la inseguiva continuando con frasi sessiste e dicendo che lui era un medico e voleva le scuse da questa ” donna”. Il tutto d ‘ avanti all utenza e ai bambini impauriti. Ci riferiscono pure che questo ” specializzando, che per noi dovrebbe finire qui il suo percorso di studio, abbia continuato in Sala Operatoria, invece di fare il suo lavoro,a inveire contro la coordinatrice perché ancora questa donna non aveva chiesto scusa. La cosa che più fa rabbia, è che non c è stata nessuna solidarietà alla coordinatrice da parte dei vertici aziendali a tutt’ oggi né da parte dei medici dell Unita Operativa. La nostra O.S. in questi giorni sta ricevendo tante denunce di donne all interno dell Azienda che hanno subito violenze sessiste negli anni, ma la paura è troppa anche perché in un ambiente lavorativo in cui si fa’ squadra contro chi fa’ queste azioni..non è facile poi continuare la propria professione . Ma noi dell’ USB siamo accanto a queste lavoratrici e non lasceremo neanche una Donna da sola ad affrontare queste violenze