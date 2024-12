Human Intelligence, focalizzarsi sull’IA e la sua influenza nella vita quotidiana

Comunicati Stampa

HUMAN Intelligence, questo è il nome dell’evento tenutosi presso Le Village by CA di Catania e organizzato dalla Società Cooperativa Katanae previsto tra le iniziative finanziate dall’Assessorato Regionale Attività produttive all’interno dll’Avviso “Sicilia che Piace 2024”. Un appuntamento che ha visto la collaborazione del Corso di Laurea di Business Model Innovation tenuto dal Prof. Rosario Faraci di UNICT e di EHT, consorzio di imprese leader nel campo dell’ICT, con la straordinaria partecipazione di Harmonic Innovation Group.

All’evento presenti anche le aziende Koeaxi e Darwin Technologies che nei loro interventi hanno focalizzato l’attenzione sull’IA e la loro influenza anche nella vita quotidiana

Un momento di partecipazione collettiva, di formazione e possibilità di incontro per un tema di straordinaria importanza come quello dell’IA: punto centrale dell’evento e delle referenze successive sui nuovi modelli di business di cui EHT è una degli esempi più convincenti in Italia.

L’Ing. Dario Zappalà, Presidente di Katanae che sottolineato che quella di oggi è “una iniziativa a cui abbiamo partecipato con grande interesse e rappresenta quella Sicilia che piace e che viene promossa dalla Regione. Il Risultato è stato un momento di coinvolgimento di imprese e start up con tantissimi studenti interessati all’IA e ai nuovi modelli di business”

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA