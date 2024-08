“I racconti della maiolica – Le teste di moro”: lo spettacolo per famiglie va in scena domenica 18 agosto per Fiabe in Corte

Comunicati Stampa

Che cosa accadrebbe se una mattonella di maiolica potesse parlare? Che cosa accadrebbe se questa mattonella di una ricca villa di città potesse raccontarci la storia di una giovane contessa e delle ricchezze della sua terra? Se l’è chiesto Aurora Miriam Scala che ha così scritto il progetto I racconti della maiolica – Le Teste di Moro interpretato da Carmela Buffa Calleo. Lo spettacolo per famiglie va in scena domenica 18 agosto (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) nell’ambito della rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro. La storia è ambientata a Palermo, «nei possedimenti della ricca famiglia Trigona», dove la giovane contessina Rosa, grazie al suo carattere e alla sua creatività, decide di dedicarsi con amore alle sue campagne e coglierne i frutti. Armata di entusiasmo trasforma l’uva in vino, le mandorle in biscotti e i limoni in marmellata! La Sicilia è invasa dalle bontà della contessina Rosa: tutti comprano felici i suoi prodotti. Tra questi anche un mercante, che con la nave carica arriva nelle dorate coste del Regno di Arabia e fino alla tavola del Gran Sultano e di suo figlio Hallam. E lui, deciso a scoprire chi realizzi tali bontà, parte per la Sicilia e raggiunta villa Trigona per comprare ogni prodotto, quando conosce Rosa se ne innamora perdutamente. E lo stesso accade a Rosa. Purtroppo, però, la giovane è già promessa al Re. E allora: Hallam escogita un piano che, come scopriremo, ha a che fare con una testa di ceramica in tutto simile a Rosa…

La rassegna Fiabe in corte continua sabato 24 agosto con Il principe ranocchio di Nave Argo, domenica 1 settembre con La ballata di Robin Hood prodotto da Argante e sabato 7 settembre con Il piccolo principe e la lampada magica di Arte Pupi Fratelli Napoli.

Biglietto 7 euro

Info

Ufficio Turismo Aci Bonaccorsi 0957899001Associazione Città Teatro 095530153