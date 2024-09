Il Comune di Alì da venerdì 6 a domenica 8 settembre ospita lo StraFood Fest di Etnazar: tre giorni di degustazioni, eventi musicali e intrattenimento

Comunicati Stampa

Lo Strafood Fest di Etnazar sbarca nel Comune di Alì (Messina), in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS del Bosco.L’evento, in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre, è organizzato da Blue Sea in Sicily, con il supporto di Etnazar di Daniele De Vincenzo e dell’amministrazione comunale di Alì guidata dal sindaco Natale Rao e la collaborazione dell’assessore Fulvia Zilioli.Questa intensa tre giorni sarà ospitata nella piazza panoramica antistante il Municipio e prevede ricco un programma di eventi, con degustazioni, musica, spettacoli di cabaret, intrattenimento per bambini e gonfiabili a cura di Priscilla Animazione e una serie dj set organizzati da Radio Zenith, con la partecipazione della speaker Teresa Impollonia.

L’amministrazione comunale ha anche messo a disposizione un servizio navetta interno al paese, con mezzi che transiteranno ogni 15 minuti e che collegheranno la piazza dell’evento con le varie aree di parcheggio.Lo StraFood di Etnazar, che ogni giorno avrà inizio alle 18.00, proporrà diverse eccellenze che fanno parte della tradizione siciliana del cibo da strada; per la parte beverage, invece, sarà possibile gustare la birra artigianale Sikania. Lo Strafood Fest sarà ufficialmente aperto venerdì 6 settembre alle 18.00 con un saluto da parte dei membri dell’amministrazione comunale di Alì e degli organizzatori dell’evento.

Sabato 7 settembre a partire dalle 16.00 si svolgeranno i festeggiamenti in onore a Santa Maria del Bosco, cui seguiranno alle 18.00 l’apertura dello street food. Alle 21.00 è in programma lo spettacolo musicale della band Sister Up e, successivamente, salirà sul palco il cabarettista Gianluca Impastato con il suo atteso show.

Nella giornata conclusiva di domenica 8 settembre è in programma, dalle 18.00 la processione per le vie del paese e l’apertura dello street food fino a tarda sera. A seguire intrattenimento musicale e dj set a cura di Radio Zenith e a mezzanotte i giochi pirotecnici.