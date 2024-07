Jazz al Parco archeologico di Naxos con la Filarmonica Laudamo. Di scena Strait Project Quartet e Pannonica Jazz Workshop. 3 e 11 luglio

Comunicati Stampa

Sono due le serate di luglio dedicate al grande jazz internazionale organizzate dal Parco archeologico Naxos Taormina e dalla Filarmonica Laudamo di Messina che, per il cartellone itinerante dell’estate 2024, fa tappa per la prima volta nell’area archeologica di Naxos.Un progetto della direttrice del parco, l’archeologa Gabriella Tigano, e del M° Antonino Cicero, direttore della storica associazione messinese che, fondata nel 1921, è la più antica società di concerti in Sicilia e la settima in Italia. Si inizia alle 20.30.Si comincia mercoledì 3 luglio con Strait Project Quartet e i brani dell’album Water Dance in uscita proprio per questa data. Un viaggio tra sonorità contemporanee e mediterranee, legate alla tradizione afroamericana e ispirate all’arte del sassofonista Wayne Shorter. Strait Project Quartet è un progetto di musica jazz che vede come protagonisti talenti emergenti della scena musicale dell’area dello Stretto di Messina: Carlo Nicita (flauto), Marcello Conti (piano), Tommaso Pugliese (contrabbasso) e Federico Saccà (batteria). Tutti vantano importanti collaborazioni nazionali e internazionali come quelle con Trilok Gurtu, Adam Rudolph, Karl Berger, David Blamires, Maria Pia De Vito, Salvatore Bonafede, Giovanni Mazzarino, Javier Girotto e molti altri.L’11 luglio, invece, omaggio al grande musicista e cantante italo statunitense Louis Prima, la cui madre, Angelina, era originaria di Ustica. Sul palco della Nike sarà il Pannonica Jazz Workshop di Messina con Luciano Troja (direzione e arrangiamenti), Antonino Cicero (fagotto), Carmelo Coglitore (clarinetto), Giovanni Randazzo (sax tenore), Maria Merlino (sax alto e baritono), Deborah Ferrara (arpa), Erika La Fauci (pianoforte), Domenico Mazza (basso elettrico), Federico Saccà (batteria). Ospiti speciali i chitarristi Alessandro Blanco e Giancarlo Mazzù. I concerti sono a pagamento, il biglietto unico è 15 euro (10 euro per gli abbonati della Filarmonica Laudamo)

Luogo: Parco Archeologico di Naxos, Via Lungomare Schisò, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA