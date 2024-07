La Flèche riscrive le regole del rap game del Sud Italia, il nuovo singolo “Malade” è la rivelazione dell’estate 2024

spettacoli

Il rapper palermitano La Flèche riscrive le regole della scena rap del Sud Italia con il nuovo singolo “Malade”, disponibile dal 2 agosto 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Il giovane artista ha rivoluzionato il suo stile fino a renderlo speciale e unico, un sound e dei versi che non si erano mai sentiti in Sicilia e nemmeno fra gli artisti emergenti del rap game italiano. “Malade”, che è stata prodotta da wherestheplug e Wave Off, possiede tutte le caratteristiche necessarie per diventare una hit urban. Lo storytelling del rapper siciliano è sempre ricco, quindi continua a raccontare la zona in cui è cresciuto, le difficoltà di sempre che ogni generazione che cresce in circostanze simili vive e affronta.

“Malade” è il secondo brano con questo nuovo stile lanciato da La Flèche, dopo la pubblicazione di “Beaucoup d’Biff”, nonché terzo lavoro del 2024. Con gli ultimi brani usciti nei primi mesi di quest’anno l’artista siciliano si è guadagnato l’ingresso e la permanenza per diverse settimane all’interno di alcune playlist editoriali Spotify molto importanti.

Biografia La Flèche

La Flèche nasce a Palermo nel 2001 e cresce allo Sperone, quartiere situato nella periferia della città e che vive di pregiudizi per l’attenzione delle cronache che purtroppo lo riguardano. Il giovane rapper palermitano con la sua musica e la sua capacità di scrittura riesce a darne un quadro sincero, privo di ipocrisie e forzature. La quotidianità del quartiere, passata e presente, nuda e cruda qual è. La Flèche è un artista prolifico ed è con Southside Records fin dalle origini, vanta anche un’importante esperienza con le esibizioni dal vivo nonostante la giovane età.