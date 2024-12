La Giunta comunale di Mascali approva il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Comunicati Stampa

La Giunta comunale di Mascali, ha approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PeBa). “Questo importante documento – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – rappresenta un punto di svolta per rendere la città più accessibile e inclusiva, garantendo a tutti, senza distinzione, la possibilità di muoversi liberamente e di partecipare alla vita sociale”. Grazie a un precedente finanziamento regionale di 14mila euro, in favore del Comune, l’amministrazione ha potuto avviare questo ambizioso progetto. Il Pe.Ba individuerà le barriere architettoniche presenti sul territorio comunale, sia negli edifici pubblici che negli spazi aperti, e definirà le azioni necessarie per eliminarle o renderle meno impattanti. Prima di procedere con l’attuazione del piano, l’amministrazione comunale ha previsto una conferenza stampa, subito dopo le festività natalizie, per presentare il piano approvato in giunta e trasmesso alla Regione (Assessorato alla Famiglia) alle associazioni del territorio che si occupano dei diritti delle persone con disabilità. “Questo momento di confronto – rimarca il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali, Veronica Musumeci – sarà fondamentale per illustrare alla comunità il piano che è stato redatto dall’arch. Tania Casella, con il supporto dell’Ufficio tecnico (Lavori pubblici) e dell’Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Mascali) per poi reperire le necessarie risorse per eliminare le barriere”.