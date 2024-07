Letojanni: «Ballando sotto le stelle» con Paolo Belli

Nel Messinese

A Letojanni si è vissuta, ieri sera, una serata trascorsa «Ballando sotto le stelle» con musica e swing di un sempre coinvolgente Paolo Belli. L’affollata Piazza Cagli, ha ospitato “Che Serata” uno straordinario spettacolo, condotto brillantemente da Massimo Minutella. Con il live musicale della “Lab Orchestra”, il duo comico i “Soldi Spicci” e la straordinaria partecipazione di Paolo Belli. Attraverso il ritmo della sigla della fortuna trasmissione “Ballando con le stelle”, canzoni quali “Sotto questo sole”, “Dr Jazz & Mr Funk” e classici come “Volare”, Belli ha fatto ballare un’intera piazza per una serata che ha saputo unire la passione musicale di grandi e e i più piccoli che si intrattenevano al parco giochi. L’estate a Letojanni si conferma dunque di alto livello e, dopo la serata inaugurale con Effetto Nomade che ha registrato la partecipazione anche di Beppe Carletti, c’è attesa per i concerti dei Gemelli Diversi, di Giusy Ferreri, dei Gemelli di Guidonia. Poi il Gran finale a Fine agosto con una serata di varietà, che sarà condotta da Salvo La Rosa, con la la musica dei “Violinisti in Jeans”, la comicità di Valentina Persia e Daniele Ciniglio. Che dire? Benvenuta estate 2024 sul litorale jonico della Sicilia.