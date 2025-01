‘Piccolo’: a Lascari il murale partecipato e dipinto da di Igor Scalisi Palminteri per Giuseppe Di Matteo

Comunicati Stampa

Si è tenuta oggi, lunedì 20 gennaio, a Lascari, l’inaugurazione del murale ‘Piccolo’, realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri, un’opera d’arte urbana che rende omaggio alla memoria di Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso dalla mafia, e a tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. La cerimonia si è svolta alla presenza della madre di Giuseppe, Francesca Castellese, e del fratello, Nicola, oltre a quella dei rappresentanti delle istituzioni politiche e militari.

L’opera è il frutto di un percorso partecipativo che ha visto protagonisti i bambini e le bambine dell’Istituto comprensivo Campofelice-Lascari. Durante la festa della legalità del 23 maggio 2024, gli alunni e le alunne hanno scelto il tema del murale nell’ambito del progetto “A piccoli passi…”, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la scuola. Questo progetto, giunto alla sua quarta edizione, si pone come obiettivo la promozione della cultura della legalità tra i giovani, riconoscendo la scuola come presidio fondamentale per la costruzione di una società giusta e libera.

Igor Scalisi Palminteri, presente all’inaugurazione, ha spiegato il significato profondo dell’opera, ricordando il sacrificio di Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito da Cosa Nostra e successivamente ucciso dopo per ritorsione nei confronti del percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso dal padre. : “Venticinque mesi trascorsi in prigionia, quasi tutti dentro un buco sottoterra mentre tutto attorno il mondo scorreva. Questa è la storia degli ultimi momenti di vita di un bambino. Il piccolo Giuseppe Di Matteo, sempre chiamato così, con questo aggettivo: il piccolo Giuseppe Di Matteo, che ha avuto un destino atroce che ci fa gridare ancora oggi, con le parole di Peppino Impastato, che la mafia è una montagna di merda. Lo diciamo insieme a tutte quelle persone che hanno capito che prendere le distanze dalla criminalità organizzata che ancora esiste è importantissimo, è fondamentale per emanciparsi. Dentro questo dipinto non c’è solo Giuseppe con il suo cavallo, ma ci sono tutte le vittime innocenti di mafia, in particolare le bambine e i bambini della nostra terra.”

Anche Franco Schittino, sindaco di Lascari, comune nel cui territorio il piccolo Giuseppe Di Matteo fu tenuto prigioniero durante il periodo immediatamente successivo al rapimento, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto e dell’opera nel suo discorso: “Il murale che è stato inaugurato in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo è legato al progetto sulla legalità denominato “A piccoli passi…”, giunto alla sua quarta edizione, promosso dall’amministrazione comunale e rivolto agli alunni dei tre ordini di scuola presenti sul nostro territorio. La scuola è un presidio fondamentale e indispensabile per diffondere la cultura della legalità, e non a caso il progetto è rivolto ad essa. Questo murale, proposto dai bambini della classe 5°A il 23 maggio 2024, durante la festa della legalità, realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri e interamente finanziato dall’amministrazione comunale, testimonia la ferma volontà da parte delle istituzioni locali di affrancare il nostro territorio da vecchi e poco lusinghieri luoghi comuni. L’opera vuole essere un simbolo tangibile di sensibilizzazione ai valori di legalità e giustizia”.

Il murale Piccolo si erge ora come un simbolo potente di impegno civile e memoria collettiva, unendo comunità, scuola e istituzioni nella lotta contro la mafia.