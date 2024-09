Procreazione medicalmente assistita, esperti a confronto: Palermo ospita un corso teorico e tecnico-pratico

formazione

Il 7 settembre 2024, al Marina Convention Center di Palermo, si terrà il Primo Corso Teorico-Pratico di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) sulle tecniche di I livello, evento di rilevanza nazionale rivolto ai professionisti del settore medico. Il corso è stato organizzato dal centro Pma di I livello del dr. Andrea Biondo, dal CBR della clinica Candela di Palermo e dal dr. Giovanni Ruvolo, del Centro di Biologia della Riproduzione di Palermo. Presieduto dal Prof. Vito Chiantera e con responsabili scientifici il dr. Biondo e il dr. Ruvolo, il corso costituisce un’importante occasione di aggiornamento e approfondimento sulle tecniche di PMA di primo livello.

L’evento, accreditato E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), è rivolto a medici e specialisti di diverse discipline, tra cui Endocrinologia, Genetica Medica, Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Biochimica Clinica, e Medicina Generale, oltre a Biologi e Ostetrici.

La registrazione dei partecipanti è prevista dalle ore 8:15, l’apertura ufficiale del corso alle 9.15 con il saluto delle autorità. Previsti gli interventi istituzionali del rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, del presidente dell’Ordine dei Medici Toti Amato, del dott. Diego Virgone, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, dei presidenti dell’Ordine dei Biologi della Sicilia Alessandro Pitruzzella e dell’Ordine degli Ostetrici di Palermo Elio Lopresti, del presidente di Aiop Sicilia Barbara Cittadini, del direttore dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali Mario La Rocca e del presidente della Fondazione ‘Istituto G.Giglio’ di Cefalù, Giovanni Albano.

Il programma della giornata prevede una sessione mattutina e una pomeridiana durante le quali interverranno esperti e luminari. Tra i relatori e moderatori: il Prof. Ettore Cittadini, pioniere della fecondazione assistita in Italia; il Dr. Angelo Armenio, responsabile del reparto di Urologia della clinica Candela di Palermo; il Dr. Giuseppe Canzone, direttore del dipartimento Salute della famiglia dell’Asp di Palermo; il Dr. Filippo Montalto, endocrinologo e andrologo; il Prof. Renato Venezia, primario del reparto di Ginecologia del Policlinico di Palermo; il Prof. Gaspare Cucinella, direttore della Scuola di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Palermo; la Dottoressa Laura Giambanco, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia; il Dr. Vincenzo Provenzano, presidente SIMD; il Dr. Andrea Biondo, titolare del centro omonimo di PMA di I livello di Palermo; il Dr. Antonio Maiorana, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Civico di Palermo; il Dr. Tito Gueli Alletti, primario di Ginecologia del Buccheri La Ferla di Palermo, la dott.ssa Monica Calcagni, ginecologa, da Roma, e molti altri professionisti.

Il corso prevede, inoltre, una sessione pratica che offrirà ai partecipanti la possibilità di applicare le conoscenze acquisite sotto la guida di tutor esperti. In particolare, le attività pratiche si svolgeranno presso il centro di PMA di I livello del Dr. Biondo e presso il CBR di Palermo, e includeranno lo studio di casi clinici di coppie infertili, tecniche di induzione farmacologica dell’ovulazione, monitoraggio follicolare, valutazione e trattamento del liquido seminale in laboratorio, e tecniche di inseminazione intrauterina ed intracervicale.L’organizzazione del corso è curata da OMNIA congress, con la collaborazione di partner istituzionali e privati: la Presidenza della Regione Siciliana; l’ARS; il Comune di Palermo; l’Università degli Studi di Palermo; la Società Italiana per la Riproduzione Umana (SIRU); l’AIOP; l’Ordine dei Biologi; la Società Italiana Embriologia, riproduzione e ricerca (SIERR); Clinnix; Merck; Caring Innovation; Bioitaly; Deka; Digi Medica; GM-Gmedical; Iakentro; IBSA caring innovation; Leonardo Medica; Merck; Pharmamum Italia; TMS-Tecno Medical Service; Procare; Sakura e Salute al Naturale.