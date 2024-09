Rassegna Raizes, da Zō a Catania la world music spirituale di Samuel Mele

la rassegna

Sabato 28 settembre ultimo appuntamento di stagione per la rassegna

Sabato 28 settembre ultimo appuntamento di stagione per Raizes World music fest la rassegna di world music di Zo Centro culture contemporanee di Catania realizzata in sinergia con l’associazione Darshan. Sul palco all’aperto di SpiazZo arriva il polistrumentista salentino Samuel Mele – accompagnato dal violoncellista Marco Schiavone e dal sassofonista Roberto Gagliardi – per presentare l’album di debutto, uscito ad aprile, “Il santo sforzo per capire cosa sia l’amore”.

Nato nel 1995 a Castrignano de’ Greci, paese salentino di radice greca, Samuel Mele – autore, compositore e suonatore di oud, ney, chitarra e altri strumenti a corde del Mediterraneo e del Medio Oriente – ha studiato Etnomusicologia al Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Ha studiato con alcuni dei più importanti insegnanti di musica modale, come Ross Daly, Kelly Thoma, Yasamine Shahosseini, Peppe Frana, Christos Barbas e Lamia Yared, viaggiando tra Italia e Grecia, soprattutto grazie ai percorsi di Labyrinth Musical Workshop a Creta, dove si è appassionato della musica colta del mediterraneo e la composizione modale. Oltra la ricerca musicale, Mele esprime una forte attitudine da ricercatore, esplosa all’età di 20 anni grazie alla International School of Self Awareness e al suo fondatore Patrizio Paoletti, grazie alla quale ancora oggi continua a scoprire sé stesso, il suo mondo interiore e il mondo circostante. Samuel Mele