Teatro nelle periferie a Messina, ecco il progetto di formazione “La scuola del Teatro” di Carullo – Minasi in programma dal 14 al 31 dicembre

Comunicati Stampa

Le attività, realizzate in collaborazione con Sciara Progetti A.P.S. – E.T.S., prevedono il Festival di Teatro diffuso e il laboratorio “NaturArte” dedicato alla pittura ed ecologia a cura di Manuela Caruso.

Messina, 12 dicembre – La Compagnia Carullo – Minasi in collaborazione con Sciara progetti A.P.S. – E.T.S., organizza “La scuola del teatro”, sostenuto dal Comune di Messina e dai fondi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura, allo scopo di promuovere spettacoli dal vivo nelle aree urbane periferiche.

Le attività proposte da Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo, registi/attori/pedagoghi, fondatori dell’omonima compagna teatrale attiva dal 2010, si svolgeranno nella Città dello Stretto nel mese di dicembre e partiranno dal cortile della scuola Pascoli – Crispi, per poi raggiungere il triangolo di Gravitelli e concludersi a Largo Seggiola (di fronte al Cinema Lux).

In particolare, da sabato 14 dicembre a martedì 31 dicembre è in programma il “Festival di Teatro diffuso”, con 8 spettacoli dal vivo (di carattere multidisciplinare, spaziando dalla musica, al circo, alla prosa teatrale) per bambini e famiglie, con particolare attenzione ai nonni considerata la spiccata attenzione verso i temi della tradizione.

Questo il calendario degli appuntamenti che sempre avranno inizio alle 11.30 con ingresso gratuito:

– Sabato 14 dicembre “La Ruota del Natale” di Marco Previtera Circo: Spettacolo di circo e laboratorio di avvicinamento alle tecniche circensi convocate nello spettacolo. Presso Cortile della Scuola Crispi, Piazza San Vicenzo/Piazza Casa Pia;

– Domenica 15 dicembre “Antonino Cicero Duo Fagotto”: Spettacolo Musicale e Laboratorio di avvicinamento alla conoscenza dello Strumento. Presso Cavea Orto Botanico, Piazza XX Settembre;

– Sabato 21 dicembre Merlina Duo Bandoneon (Argentina). Spettacolo Musicale e Laboratorio di avvicinamento alla conoscenza dello Strumento e della storia e cultura tradizionale della Argentina. Presso Cavea Orto Botanico, Piazza XX Settembre;

– Giovedì 26 dicembre “Giorgioliere. I fallimenti del Natale”: Spettacolo di circo e laboratorio di avvicinamento alle tecniche circensi convocate nello spettacolo. Presso Cavea Orto Botanico, Piazza XX Settembre;

-Venerdì 27 dicembre “Un mondo straordinario” (Teatro Patafisico, Palermo): Spettacolo per l’infanzia e laboratorio legato ai trucchi della messinscena teatrale. Presso Cortile della Scuola Paino Gravitelli;

– Sabato 28 dicembre “Storie di fanciulle coraggiose” (Teatro Patafisico, Palermo) Spettacolo per l’infanzia e laboratorio sugli oggetti teatrali. Presso Cortile della Facoltà di Scienze Politiche, Piazza XX Settembre;

– Lunedì 30 dicembre Il Canto di Natale: spettacolo per l’infanzia e laboratorio di scrittura teatrale. Presso Cortile Scienze Politiche. Presso Cortile della Scuola Paino Gravitelli;

– Martedì 31 dicembre “I Regali di Natale”: Circo e giocoleria per bambini e laboratorio di avvicinamento ai temi della politica ecologica. Zona antistante cinema Lux, Largo Seggiola.

Inoltre, l’Orto Botanico di Messina domenica 15 e sabato 21 dicembre dalle 10.00 e fino alle 11.25 (prima dell’inizio degli spettacoli), ospiterà “NaturArte”, un laboratorio di Pittura ed Ecologia legato al tema della Pianta, rivolto a un confronto intergenerazionale tra nipoti e nonni/e.

Il laboratorio sarà curato dalla pittrice Manuela Caruso e sarà realizzato alla presenza di una Pittrice, una Narratrice e dei Professori di Botanica dell’Università di Messina.