Terapia integrale: in anteprima assoluta a Palermo il reading di Michela Andreozzi

Prevista anche una masterclass insieme con Pino Quartullo

Panormos Officina Artistica è lieta di presentare “Terapia integrale”, di Marc Angelet e Cristina Clemente nella traduzione di Pino Tierno. In anteprima assoluta a Palermo, martedì 10 dicembre alle 21.00, si alza il sipario su un reading per la regia di Michela Andreozzi che lo interpreta insieme con Pino Quartullo, Michele Savoia e Stefania Mulè. Abbinata allo spettacolo, il 9 e 10 dicembre si terrà inoltre la masterclass per attori, o aspiranti tali, che godranno della possibilità di partecipare vivendo una straordinaria esperienza immersiva da protagonisti.

La rassegna teatrale “Trame e miraggi” 2024/2025, organizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura, si impreziosisce di un evento unico nel suo genere. “Terapia integrale” porta sul palco il mago dei forni Toni Roca, che da oltre dieci anni impartisce corsi per insegnare a fare il pane. Serve soltanto star bene con sé stessi. Un metodo alquanto eterodosso mediante il quale professa il suo cred

Luogo: Teatro Apparte, via Furitano, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 09/12/2024

Data Fine: 10/12/2024

Ora: 15:00

Artista: Michela Andreozzi