TTG Travel Experience di Rimini, il Luglio Musicale Trapanese presente alla 61a edizione

Comunicati Stampa

Si è conclusa ieri la 61ª edizione della TTG Travel Experience di Rimini. Il Teatro del Luglio Musicale ha partecipato a questo fondamentale evento internazionale attraverso il proprio Consigliere Delegato, Natale Pietrafitta, ed il Direttore di Produzione, Giacomo D’Angelo. Sono stati giorni intensi, fatti di numerosi incontri B2B e diversi confronti istituzionali volti alla pianificazione di nuove strategie. L’Ente Luglio Musicale è stato ospite, assieme all’Ass.ne Unione Maestranze ETS ed AirGest, alla conferenza stampa organizzata dalla CCIA di Trapani che si è tenuta il giorno 9 ottobre. A seguire, nella seconda giornata fieristica, poi, l’Ente Luglio Musicale è stato nuovamente presente alla conferenza stampa “Le nuove strategie di posizionamento della destinazione West of Sicily” organizzata dal Distretto Turistico – ormai DMO – della Sicilia Occidentale. A seguire, sono continuati importanti momenti di confronto.

«Siamo davvero felici – dichiara Natale Pietrafitta – per l’opportunità che ci è stata data e, per questo, non possiamo non ringraziare il Presidente della CCIA di Trapani, il Dott. Pino Pace, il Presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, l’Ass.re Rosalia D’Alì, il Presidente dell’Ass.ne Unione Maestranze ETS, l’Arch. Giovanni D’Aleo, il Presidente AirGest, dott. Salvatore Ombra, il Direttore Generale AirGest, il Dott. Michele Bufo, nonché tutti gli operatori turistici, aziende, istituzioni e visitatori interessati alla nostra realtà».

TTG Travel Experience è da sempre sinonimo di turismo. È infatti una tra le manifestazioni italiane di riferimento per la promozione del turismo a livello mondiale e quest’anno è giunto alla sua 61ᵃ edizione. Tre giorni, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, durante i quali diversi e molteplici operatori internazionali delle principali aziende del comparto turistico erano presenti a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative ma anche il Teatro.

L’Ente Luglio Musicale sabato 12 ottobre, con La furba e lo sciocco di Domenico Sarro, inaugurerà l’ultima parte della 76ᵃ Stagione artistica “Favole, fiabe e altri racconti …”, quella autunnale, che prevede un calendario di sei appuntamenti, due al mese – l’ultimo dei quali, Walt Disney racconta, è fissato il 21 dicembre. Gli spettacoli andranno in scena in diversi luoghi storici della città. Per informazioni potete visitare il sito www.lugliomusicale.it