Tutto pronto per la terza edizione della Sagra dell’olio exstravergine d’oliva e la mandorla Pizzuta a Montemaggiore Belsito

Comunicati Stampa

Tutto pronto…. sara’ un fine settimana all’ insegna del gusto e della tradizione in merito alla sagra dell’ olio exstravergine d’oliva, e della mandorla Pizzuta, a Montemaggiore Belsito il 9 e 10 Novembre 2024. Un evento che racchiude molteplici emozioni, profumi, suoni e tanta buona e sana aria, che si può respirare a pieni polmoni tra le caratteristiche vie montemaggioresi. A fare da eccellente cornice ai tantissimi stand, sara’ la bellissima e sugestiva Piazza Roma, che ospitera’ tanti prodotti autoctoni locali, con il loro giovani imprenditori , che affiancheranno e saranno cortesemente disponibili, a promuovere tanta eccellenza nostrana, a chi e’ interessato, dove trasparira’ tutto l’amore che mettono nella produzione esclusiva del territorio montemaggiorese. Ci sara’ tanto movimento nei giorni tra il 9 eil 10 Novembre, tanti appuntamenti articolati in tanta arte, a cominciare da balli e canti folcloristici, al ritmo dei tamburinari al suono del rombo dei motori, per i tantissimi appassionati che accorrono sempre numerosi ormai da tre anni.

La bellezza è tanta cultura siciliana verra fatta sfilare attraverso i cavalli e i loro variopinti carretti per tenere alta la cultura della nostra bellissima Trinacria.

Un tripudio di gusti, un trionfo di maestria che unisce due meravigliosi frutti offerti dalla natura come l’olio exstravergine d’oliva, e la superba mandorla Pizzuta. Un binomio che incantera’ i tantissimi visitatori che potranno conoscere il vero valore, di cio’ che viene prodotto con amore e dedizione sapientemente coltivato, della buona terra come quella di Montemaggiore Belsito.