Comunicati Stampa

Uici: premio Braille a Swissport, Francesca Oliveri, “Omaggio a un sogno”

La presidente del Consiglio regionale siciliano dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, presente ieri sera alla consegna nel Teatro Ambra Jovinelli di Roma, parla di inclusione e Pari opportunità. Mario Barbuto, presidente nazionale dell’Uici, e il riconoscimento a “una realtà che ha iniziato una attività di reclutamento di persone ipovedenti” per la prima volta in Italia impiegate in attività di assistenza a terra negli aeroporti. “Un inno alla condivisione, all’inclusione e alla dignità”.

Di Press Service | 27 Novembre 2024