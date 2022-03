Covid, Sicilia "promossa": da lunedì diventa "bianca"

Con la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, salgono a 17 le regioni in area bianca. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise,

Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’Aosta, indicate oggi dall’ordinanza che sarà in vigore da lunedì, infatti, si vanno ad aggiungere ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Umbria e Veneto.

Restano ancora in area gialla Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

