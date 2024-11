A bordo della sua moto si scontra con un’auto: resta ferito e rischia amputazione

Palermo

Il giovane stava percorrendo via Sandro Pertini quando, all’incrocio con via Cannatella, si è scontrato con la vettura

Rischia di perdere la gamba un giovane palermitano di 24 anni che la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente nel quartiere Zen di Palermo e ricoverato all’ospedale Villa Sofia. Il motociclista si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una donna e ha subito il parziale distaccamento di una gamba, rischiando l’amputazione dell’arto.Il giovane stava percorrendo via Sandro Pertini quando, all’incrocio con via Cannatella, si è scontrato con la vettura, la cui guidatrice è rimasta ferita e portata nello stesso ospedale. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

