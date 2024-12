A San Cristoforo alimenti in cattivo stato di conservazione e stalle abusive: sequestri

Catania

Operazione interforze nel quartiere catanese dove sono stati effettuati anche controlli antidroga

Trecentocinquantacinque chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione sequestrati insieme con 15 grammi di cocaina, 36 di marijuana, due armi da fuoco e denaro per 637 euro. Sono alcuni dei numeri – resi noti dalla Prefettura di Catania – che costituiscono il bilancio a nel capoluogo etneo di una articolata operazione interforze ad “alto impatto” finalizzata all’individuazione di situazioni di illegalità svoltasi ieri pomeriggio nel quartiere San Cristoforo. Nel quartiere sono state anche controllate alcune stalle abusive e sono stati posti sotto fermo amministrativo quattro cavalli e un pitbull da parte del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp.