A18/Dir, il 20 giugno riaprono a Catania gli svincoli di Canalicchio ma il cantiere resterà per aggiungere alti 600 m di barriere

ANAS

Il completamento di tutti gli interventi è previsto entro il prossimo 26 luglio e prima dell’avvio dell’esodo estivo.

Dopo tanti disagi e tanta attesa riaprono finalmente a Catania le due rampe in entrate e in uscita dello svincolo di Canalicchio, sulla A18/Dir, la diramazione da e verso l’autostrada A18 Catania-Messina conosciuta anche come viale Mediterraneo. Anas ha comunicato che Pertanto, giovedì 20 giugno si provvederà alla riapertura delle rampe, attualmente oggetto di interdizione.

Ma i lavori non sono finiti, nel corso dei lavori, Anas ha generato delle economie derivate da perfezionamenti costruttivi che permetteranno di realizzare altri 600 metri di barriere spartitraffico (in direzione Catania e in proseguimento ai lavori attualmente in corso) non presenti nel progetto originario per mancanza di finanziamenti. Per gui giorno 20 si provvederà pure alla estensione del cantiere per ulteriori 600 metri.