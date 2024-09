Abusi edilizi a Palermo: sequestri e denunce dopo 107 controlli nei cantieri

Polizia Municipale

Su lungomare Cristoforo Colombo è stata sequestrata una struttura per attività sportiva e fruizione del mare e che invece è stata utilizzata come ristorante e locale per eventi danzanti

La polizia municipale di Palermo ha eseguito 107 controlli in cantieri edilizi. Quattro gli immobili sequestrati, 27 persone denunciate e 61 segnalate alle autorità amministrative. In via Buzzanca è stato sequestrato un intero cantiere edile in un’area di circa 1.200 metri quadrati, dov’era in corso di realizzazione un edificio multipiano con regolare permesso di costruire. Nel corso del sopralluogo degli agenti del nucleo edilizia, a seguito di esposto, e con l’ufficio tecnico comunale, hanno accertato false dichiarazioni in merito alla reale dimensione del lotto, che finiva con l’invadere una particella di proprietà comunale. Anche l’altezza dell’edificio era diversa da quella presentata nel progetto. Su lungomare Cristoforo Colombo è stata sequestrata una struttura per attività sportiva e fruizione del mare e che invece è stata utilizzata come ristorante e locale per eventi danzanti.