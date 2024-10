Adrano, un 74enne investito in via IV Novembre. Aggravatosi in Pronto soccorso, ora è in codice rosso

l'incidente

Trasportato in un primo momento a Biancavilla, i medici avrebbero riscontrato una emorragia interna al capo con l’anziano che si è aggravato. Ora è in gravi condizioni al Garibaldi di Catania

Investito questa mattina ad Adrano mentre attraversava la strada in via IV Novembre. L’uomo, un 74enne del posto, ha battuto la testa sull’asfalto, ed è poi stato soccorso dall’ambulanza del 118 della postazione di Adrano e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla. L’incidente si è poi rivelato più grave di quanto apparso in un primo momento. Come riporta Video Star, i medici avrebbero riscontrato una emorragia interna al capo con l’anziano che si è aggravato.