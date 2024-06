Alimenti non idonei al consumo umano e irregolarità amministrative in due locali a Trecastagni e Viagrande

POLIZIA

Continuano i controlli della polizia di Catania in bar e ristoranti anche della provincia

La Polizia di Catania ha rilevato irregolarità in un esercizio commerciale di Trecastagni, dove ha trovato diversi alimenti non idonei al consumo umano per alterazione delle caratteristiche organolettiche e termine minimo di conservazione. Sono stati sequestrati 2,7 chilogrammi di salumi, due litri di latte e 13,5 chilogrammi di burro. Il personale dello Spresal ha inoltre rilevato due criticità di natura penale legate a violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli agenti della squadra Amministrativa della Questura hanno contravvenzionato il titolare per l’ampliamento dell’area di somministrazione.