Allarme per imbarcazione in fiamme nel mare di Aci Castello ma era un’esercitazione

Nel Catanese

Le operazione della Guardia Costiera sono avvenute con l'impiego di un elicottero

Ha destato non poco allarme la visione, dalla scogliera del mare di Aci Castello, di un’imbarcazione che sembrava essere andata a fuoco. Quel bagliore, rosso fuoco, in mezzo al mare, che qualcuno è riuscito anche a filmare, lasciava presagire il verificarsi di una tragedia che per fortuna tale non era perchè si è trattato di un’esercitazione della Guardia Costiera, ovviamente senza morti e feriti. Le operazioni, con l’impiego di un elicottero, si sono svolte in un tratto di mare tra Catania e Aci Castello, precisamente all’altezza dello stabilimento balneare Bellatrix.

