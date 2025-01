Appello contro assoluzione Ciancio, fissata la prima udienza

Giudiziaria

La sentenza è stata impugnata dalla procura

E’ stata fissata la data per il processo d’appello nei confronti dell’editore catanese Mario Ciancio, assolto dal tribunale di Catania. La sentenza è stata impugnata dalla procura. Il procedimento di secondo grado si aprirà il 15 maggio prossimo davanti alla prima sezione penale della Corte d’Appello di Catania. Processo che si terrà in Camera di consiglio come riportato nel decreto di fissazione firmato dal presidente Sebastiano Mignemi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA