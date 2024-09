Armi e droga in casa, un arresto nel Siracusano

Carabinieri

Trovata anche una katana di circa 1 metro

Carabinieri di Rosolini, con l’ausilio di militari dello squadrone eliportato cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 44enne per detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di due pistole, delle quali una con matricola abrasa, munizionamento, parti d’armamento e una katana di circa 1 metro, circa 40 grammi di stupefacente tra cocaina, eroina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. Le armi e lo stupefacente sono stati sequestrati per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato trasferito nel carcere «Cavadonna» di Siracusa. L’uomo è stato anche denunciato per il furto di energia elettrica alla rete pubblica e per la detenzione illecita di 7 tartarughe appartenenti a specie protetta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA