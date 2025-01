Armi in campagna a Mineo: arrestato 19enne

Nel Catanese

Nelle campagne in suo uso i carabinieri hanno sequestrato anche due passamontagna, uno scaldacollo, guantie due caschi da motociclista

Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Palagonia, con il supporto dei loro colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 19enne a Mineo per detenzione di armi e munizioni illegali e possesso illegale di materiale esplodente. Nelle campagne in suo uso militari dell’Arma hanno sequestrato due passamontagna, uno scaldacollo, guanti, due caschi da motociclista oltre a un fucile con le canne mozzate calibro 16 corredato da 6 cartucce, una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa, comprensiva di un caricatore ed 8 cartucce. Il 19enne è stato condotto nella casa circondariale Caltagirone. Il gip ha convalidato l’arresto emettendo, nei suoi confronti, una misura cautelare in carcere.

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA